4月12日に行われたWIN5は51票的中で、1144万5690円の払戻しとなった。阪神競馬場で行われた牝馬クラシック初戦・桜花賞（G1・芝1600m）は、2歳女王のスターアニスが完勝、桜の女王に輝いた。【桜花賞】スターアニスが桜の女王に輝く51票的中1レース目中山10RあけぼのSストレイトトーカー単勝5番人気2レース目阪神10R京橋Sマイネルエニグマ単勝6番人気3レース目福島11R福島民報杯サヴォーナ単勝5番人気4レース目中山11R春