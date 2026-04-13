ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間12日、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席で2戦連発となる5号本塁打を放った。サイ・ヤング賞2度の右腕デグロムをいきなり捉えた。1回裏の第1打席の初球、内角へ投じられた97.9マイル（約157.6キロ）のフォーシームを振り抜くと、打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離374フィート（約114メートル）の大飛球が右翼スタンドに着弾。