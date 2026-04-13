【騎手】松山のJRA・G1制覇は昨年のホープフルS（ロブチェン）以来で、通算9勝目。JRA重賞は今年初勝利で通算56勝目。【調教師】高野師のJRA・G1制覇は昨年の阪神JF以来で、通算12勝目。うち8勝を牝馬で挙げている。【生産牧場】ノーザンファームのJRA・G1制覇は、先週の大阪杯（クロワデュノール）に続いて今年3勝目、通算230勝目。【最優秀2歳牝馬】23年リバティアイランド以来、3年ぶり12頭目のV。【阪神JFのワンツー