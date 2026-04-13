2番人気ドリームコアは中団追走から直線で馬群をさばくも手応えがもうひとつ。同じ枠、勝負服の勝ち馬から離され、9着でゴール。ルメールは「いいレースだったけど直線で伸びることができなかった。能力で3〜4着はあると思ったけど、直線でパワーがなかった」と無念の表情。舞台についても「1回、中山で右回りを使った時（サフラン賞3着）に負けたし、左回りの方がいいと思った。距離ももっとあった方がいい」と話した。