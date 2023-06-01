プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第2節 デンデルとワーレゲムの試合が、4月13日02:15にスタッド・バンロイにて行われた。 デンデルはモハメド・ベルテ（MF）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、ノア・ムバンバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはジョセフ・オポク（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）らが先発に名