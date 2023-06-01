エールディヴィジ 25/26の第30節 ＡＺとヘーレンフェインの試合が、4月12日23:45にAFASスタディオンにて行われた。 ＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた