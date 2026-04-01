エールディヴィジ 25/26の第30節 ＡＺとヘーレンフェインの試合が、4月12日23:45にAFASスタディオンにて行われた。

ＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）、rion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の7分に試合が動く。ＡＺのミーズ・デウィット（DF）のアシストからスベン・マイナンス（MF）がゴールを決めてＡＺが先制。

さらに9分ＡＺが追加点。イライジャ・ダイクストラ（DF）のアシストからスベン・マイナンス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とＡＺがリードしてハーフタイムを迎えた。

ＡＺは後半の頭から選手交代。ヨルディ・クラシ（MF）からカスパー・ブオゴール（MF）に交代した。

46分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ラッセ・ノルダス（FW）からディラン・ベンテ（FW）に交代した。

71分ＡＺが追加点。キース・スミット（MF）のアシストからトロイ・パロット（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＡＺが3-0で勝利した。

なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）は出場しなかった。rion ichihara（DF）は出場しなかった。

2026-04-13 01:50:57 更新