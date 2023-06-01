【新華社海口4月12日】中国海南省海口市の海南熱帯野生動植物園はこのほど、自閉症支援のチャリティーイベントを複数の団体と共同で開催した。動物との触れ合いを通じた「癒しのルート」を設けたほか、学習支援員による解説も行われ、参加者に安らぎの時間を提供した。（記者/蒲暁旭）