FFRIセキュリティ（3692）は10日、前日比430円安の6,020円と大幅に続落し、年初来安値を更新した。取引時間中には5,920円まで売られる場面があり、米アンソロピック社が7日に発表したセキュリティ特化型モデル「Claude Mythos」が、既存のセキュリティモデルを脅かす材料として波及している。【こちらも】東洋エンジが大幅続落で年初来安値、優先株転換の希薄化とブラジル案件損失が波及高度なAIによる脆弱性修正の自動化が、F