FFRIセキュリティ（3692）は10日、前日比430円安の6,020円と大幅に続落し、年初来安値を更新した。取引時間中には5,920円まで売られる場面があり、米アンソロピック社が7日に発表したセキュリティ特化型モデル「Claude Mythos」が、既存のセキュリティモデルを脅かす材料として波及している。

【こちらも】東洋エンジが大幅続落で年初来安値、優先株転換の希薄化とブラジル案件損失が波及

高度なAIによる脆弱性修正の自動化が、FFRIセキュリティをはじめとする既存ベンダーの商機を奪うとの懸念が市場で強まっている。

今回の急落を引き起こしたアンソロピック社の新技術は、ソフトウェアの脆弱性発見から修正までをAIが担うもので、市場観測によれば既存の防衛モデルを根底から揺るがす可能性がある。

FFRIセキュリティが強みとする官公庁や防衛産業向けのセキュリティ対策についても、AIエージェントの台頭によって相対的な優位性が低下するとの見方が一部の投資家の間で広がった。

需給面では、4月3日時点の信用倍率が1.60倍となっており、買い残が減少する一方で売り残が積み上がっている。

また市場心理と収益実態の間に、大きな乖離が生じている。第3四半期累計の経常利益が9億4,300万円と前年同期比で4.2倍に達し、通期計画に対する進捗率が97.8%に及んでいる事実は、株価の低迷とは対照的である。この収益の底堅さが上方修正という形で顕在化するかが焦点となる。

長期的には、AIを用いた攻撃の高度化が、逆に同社の高度な防衛技術への需要を再定義する可能性もある。アンソロピック社の発表によれば、AIはゼロデイ脆弱性（開発者がまだ修正プログラムを提供していないセキュリティ上の欠陥）の発見にも寄与するが、これは防御側にとっても新たな盾が必要になることを意味する。

今回の材料のうち、「Claude Mythos」に関連する情報は続報が出やすい材料と言える。AIの性能向上や競合他社の追随など、追加情報の供給源が豊富であり、その都度セクター全体の評価に影響を与えるためである。

一方で、5月15日に予定されている本決算の内容は、一度発表されれば織り込みが進み、出尽くしやすい材料に分類される 。実績数値自体に継続性があっても、事前の修正期待が高い場合には発表後の材料出尽くし感に注意を要する。

■将来展望と需給のシナリオ

AIでは対応困難な国家レベルのサイバー戦への特化が、FFRIセキュリティの独占的地位を維持させるとの見方もある。アンソロピック社の技術は汎用的なコード修正には強いが、機密性の高い防衛システムの検知においては、依然としてFFRIセキュリティの専門性に優位性があるだろう。

今後の株価推移を展望すると、上方向への条件としては、決算発表前の段階で通期予想の上方修正が先行して開示されることが挙げられる。これにより、AIショックによる過度な先行き不安が払拭され、売り方の買い戻しを誘発する展開が想定される。

一方で下方向への条件は、信用買い残の整理が進まず、追証回避の投げ売りが安値圏で連鎖することである。特に決算内容が市場の期待に届かない場合には、成長シナリオの再構築を迫られるリスクも否定できない。