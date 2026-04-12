クマ駆除活動中の事案 12日の午後、山形市上宝沢の山中で、クマの駆除にあたっていた60歳の女性が転倒してケガをし動けなくなりました。 現在消防の救助隊と共に山中にいる状態となっています。夜を越して、13日の早朝にヘリコプターで救助される予定です。 警察によりますと、12日の午後3時17分に消防から警察に連絡があったということです。救助を待っているのは、山形市和合町一丁目の団体職員の女性（60）です。 ク