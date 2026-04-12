2026年4月10日、韓国・イーデイリーは「半導体エンジニアの『成果給10億ウォン（約1億円）時代』が現実味を帯びてきている」と伝えた。サムスン電子とSKハイニックスの来年度の合算営業利益が1000兆ウォンに迫るとの見通しが出るなか、両社とも破格の報酬案を打ち出しているという。同紙がグローバル投資銀行の見通しでは、来年のSKハイニックスの営業利益は447兆ウォンで、これを基に従業員の成果給を推計した結果、1人当たりの平