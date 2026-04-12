猫があなたに『ありがとう』と伝えているサイン3つ 猫の何気ない行動には、安心や信頼の気持ちが表れていることがあります。見逃しやすいサインを知ることで、愛猫との距離がより縮まっていくでしょう。 1.ゆっくり瞬きをしてくる 猫が目を細めてゆっくり瞬きをしてくるのは、警戒心がない状態とされています。視線を外さずにこの行動を見せる場合、相手に対して安心しているサインと言えるでしょう。 野生で