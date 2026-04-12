現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜天下布武＞＝京都の秩序を守ること？信長が朝倉を攻めた真の目的とは…その第十五回「姉川大合戦」のあらすじが公式サイトにて公開されました。＊以下第十五回のネタバレを含みます。ーーー大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリ