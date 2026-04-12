次回『豊臣兄弟！』あらすじ。朝倉・浅井へ反撃を試みる信長だが、義昭や家康の反応は…。さらに小一郎と藤吉郎は、市を逃がすため時を稼ごうとするが…＜ネタバレあり＞
現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。
＜天下布武＞＝京都の秩序を守ること？信長が朝倉を攻めた真の目的とは…
その第十五回 「姉川大合戦」のあらすじが公式サイトにて公開されました。
＊以下第十五回のネタバレを含みます。
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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。
＜第十五回のあらすじ＞
信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。
だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮粼あおい）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。
そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。