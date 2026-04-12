山本裕典が、千鳥大悟と“かぶった女性”の存在を明かし、驚愕した大悟が「どの女？」と真剣に尋ねる一幕があった。【映像】山本裕典と大悟が“かぶった女性”『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、「ABEMA開局10周年30時間限界突破フェス特別版×チ