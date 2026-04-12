山本裕典が、千鳥大悟と“かぶった女性”の存在を明かし、驚愕した大悟が「どの女？」と真剣に尋ねる一幕があった。

【映像】山本裕典と大悟が“かぶった女性”

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、「ABEMA開局10周年 30時間限界突破フェス特別版×チャンスの時間」として、「ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画。ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、山本裕典が挑戦した。

「女の子が大好き」だと公言している山本。ノブが「未だに女の子はいっぱい知り合いいるの？」と質問すると、山本は大悟との共通の知り合いの女性がいることを告白しはじめた。「昔、家に来た女の子がいたんですけど。夜中の2時、3時くらいかな」と深夜に家にやって来た女性に対して「今までなにしてたの」と聞くと「さっきまで大悟さんと飲んでました」と女性が大悟と飲んだその足で自身に家にやってきたという経験を打ち明けた。

チャレンジ終了後、スタジオの大悟は山本に「どの女？」と開口一番に質問。山本は「銀座から僕のところに向かってきました」と明かし、大悟は「わしから山本に行ってるって相当やな」と感心した。

