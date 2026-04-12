ボクシング世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が１２日、自身のインスタグラムを更新。「今週もやり切りました！引き続き気を引き締めて仕上げていきます感謝！感謝！」と記し、５月２日に東京ドームで開催される４団体統一世界同級王者・井上尚弥（大橋）との頂上決戦に向けた調整の様子を投稿した。中谷は汗で上半身のウエアがビッタビタになった後ろ姿や、上腕や