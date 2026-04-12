FC大阪と富山の一戦が話題にJ2・J3百年構想リーグは4月11日に各地で第10節を行ったが、東大阪市花園ラグビー場で行われたFC大阪とカターレ富山の一戦で、両クラブのユニフォームが識別できないと話題になった。この試合前まで2位だった富山は、後半12分にMF小川慶治朗が先制ゴールを挙げる。その後、一度は同点に追い付かれたが、同41分にFWキム・テウォンがPKを決めて2-1で勝利した。この結果、富山は2-1で勝利して首位の徳島