岡山県倉敷市の不洗観音寺で9年に1度の法要が行われ、約120人の稚児が行進しました。 【写真をもっとみる】不洗観音寺で9年に一度の大法要「正御影供」約120人の稚児が行進し弘法大師に感謝を捧げる【岡山・倉敷市】 「健やかな成長を祈り」 華やかな衣装をまとった子どもたちが行進します。倉敷市の不洗観音寺で弘法大師に感謝を捧げる9年に1度の大法要「正御影供（しょうみえく）」です。稚児行列では、市の内外からおよそ1