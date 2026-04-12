桜花賞をスターアニスが優勝（c）SANKEI 「ドンッ!!バンッ!!」――桜花賞のゲート入り時、大きな衝撃音が流れた。7枠13番に入っていたリリージョワがゲート内で暴れたようで、ゲートを壊してしまったのだ。 どこかバツが悪そうにゲート裏に戻ったリリージョワの馬体検査が始まると、既にゲートに入っていた馬たちはいったん外へ出される。 競走馬にとって一度レ&