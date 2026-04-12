2回1死満塁のピンチでベースカバーに入らず併殺崩れに【MLB】アスレチックス 11ー6 メッツ（日本時間12日・ニューヨーク）メッツのフランシスコ・リンドーア内野手が犯した痛恨のミスに批判の声が相次いでいる。千賀滉大投手が先発した11日（日本時間12日）、本拠地でのアスレチックス戦で、併殺を取れる場面でベースカバーに入らないという不可解なプレーを見せた。10年総額3億4100万ドル（約543億円）の巨額契約を結ぶスターに