ここにきて負けが込んでいる。現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、22年ぶりのリーグ制覇に向けて首位を走るアーセナルは、13位のボーンマスとホームで対戦。１−２で接戦を落とした。直近10戦無敗と好調のボーンマスに先制を許した後、35分にヴィクトル・ヨケレスがPKで同点弾を奪取。しかし、74分に再び失点し、直近の公式戦４試合で３敗目を喫した。ヨケレスは１−２とされた直後にもう１点決める絶好機を