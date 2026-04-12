「西武２−１ロッテ」（１２日、ベルーナドーム）ロッテが九回に追いつかれ、延長の末敗れた。このカード負け越しとなり、リーグ最速で１０敗目を喫した。サブロー監督は「色んな選択肢はあったと思うんですけど、僕がそれを選択したということで、今日は僕のせいです。本当に選手には申し訳ないと思います」と話した。１点リードの九回から守護神横山を投入。悔やんだのは、２死二塁で源田のカウント３−１となった場面だ