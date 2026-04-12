2026年４月12日、日本代表の森保一監督が浦和レッズ対東京ヴェルディ戦後（結果は東京VがPK戦勝利）に囲み取材に対応。今年のJ１百年構想リーグでPK戦３戦全勝の東京Vについて言及した。「どういう準備をされているか分からないですが、勝てる秘訣を教えてもらいたいです」そう本音を漏らした森保監督は、PK戦で２本ストップしたGK長沢祐弥を次のように評した。「本人の地道な努力によるもの。誰がキッカーでもどう対応するか