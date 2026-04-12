「秘訣を教えてもらいたい」森保監督が浦和対東京V戦後に漏らした本音【日本代表】
2026年４月12日、日本代表の森保一監督が浦和レッズ対東京ヴェルディ戦後（結果は東京VがPK戦勝利）に囲み取材に対応。今年のJ１百年構想リーグでPK戦３戦全勝の東京Vについて言及した。
「どういう準備をされているか分からないですが、勝てる秘訣を教えてもらいたいです」
そう本音を漏らした森保監督は、PK戦で２本ストップしたGK長沢祐弥を次のように評した。
「本人の地道な努力によるもの。誰がキッカーでもどう対応するかもトレーニングしているはずで、色んなデータも入っていると思います。彼の活躍も含め、今度、城福（浩）監督にお願いして、ヴェルディのPK戦の強さの秘訣を教えていただいて、W杯に生かしたいです（笑）」
果たして、城福監督は普段の練習から何を意識しているのか。指揮官の答は以下の通りだった。
「練習そのものに我々はリアリティを追求している。それがロンドやミニゲーム、PKだろうが、リアリティを大事にしています。緊張感を持ってみんなが見ている前でPKを蹴る。日常の緊張感、さらにGKコーチの分析がこういう結果に繋がっていると思います」
練習以上のものは試合で発揮できない。ワールドカップで勝つために必要なのはやはり“日常の積み重ね”だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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「どういう準備をされているか分からないですが、勝てる秘訣を教えてもらいたいです」
そう本音を漏らした森保監督は、PK戦で２本ストップしたGK長沢祐弥を次のように評した。
「本人の地道な努力によるもの。誰がキッカーでもどう対応するかもトレーニングしているはずで、色んなデータも入っていると思います。彼の活躍も含め、今度、城福（浩）監督にお願いして、ヴェルディのPK戦の強さの秘訣を教えていただいて、W杯に生かしたいです（笑）」
果たして、城福監督は普段の練習から何を意識しているのか。指揮官の答は以下の通りだった。
練習以上のものは試合で発揮できない。ワールドカップで勝つために必要なのはやはり“日常の積み重ね”だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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