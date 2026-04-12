◇パ・リーグ日本ハム7―11ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が初回1死満塁でファンブル。12球団最多の5失策目は痛いタイムリーエラーとなった。新庄剛志監督（54）は「硬くなんなって言ってんの、清宮君にも。飛んでくるんだから。もうカチカチになって。もうみんな」と、ゴロ打球が多い有原の登板でナインの守備の乱れにため息をついた。清宮幸の守備にミスが多い。この日の