「乃木坂46」の一ノ瀬美空（22）が10日放送のTOKYO FM「ベルク presents 乃木坂46の乃木坂に相談だ!」（金曜後8・30）に出演し、グループの給料事情をぶっちゃける場面があった。大阪府和泉市役所は、26年度採用の大卒事務職の初任給を約25.6万円（地域手当11%込みで28万3938円）に引き上げ、地方自治体で日本一水準の給与を掲げている。この話題を取り上げると、一ノ瀬は「初任給で25万円?!えーっと、私たちの何倍だ…」と