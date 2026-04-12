「乃木坂46」の一ノ瀬美空（22）が10日放送のTOKYO FM「ベルク presents 乃木坂46の乃木坂に相談だ!」（金曜後8・30）に出演し、グループの給料事情をぶっちゃける場面があった。

大阪府和泉市役所は、26年度採用の大卒事務職の初任給を約25.6万円（地域手当11%込みで28万3938円）に引き上げ、地方自治体で日本一水準の給与を掲げている。

この話題を取り上げると、一ノ瀬は「初任給で25万円?!えーっと、私たちの何倍だ…」と驚きの声を上げる。田村真佑が「頑張ってやりくりした記憶があるなあ」というと、一ノ瀬は「たぶん、皆さんが“ウソだ!”っていう金額なんですよ。毎月底をついて、お母さんに電話をするっていう。“交通費だけいただいてもいいですか?”みたいな」と苦労を明かした。

また一ノ瀬が「ごはんも高いから、焼き芋が安く売ってたので2、3個買って。全部カットして、ラップして冷蔵庫に入れて。それを細々と食べてましたね。私、結構芋で生活してたんですよ!」と振り返ると、田村は「ひもじい〜!」と同情していた。