◇パ・リーグロッテ1―2西武（2026年4月12日ベルーナD）ロッテは痛恨のサヨナラ負けを喫した。サブロー監督（49）は試合後に「選手に申し訳ない」を連発。「僕のせい」と責任を背負い込んだ。先発の広池と、西武・平良の投手戦。0―-0の9回に西川の左前適時打で待望の1点をもぎ取ったが、その裏に登板した横山が四球と捕逸絡みで2死二塁を招き、源田に中前同点打を浴びた。延長10回には4番手のロングが林安可（リン・