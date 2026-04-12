[4.12 J2・J3百年構想リーグEAST-B第10節 松本 4-1 大宮 サンアル]J2・J3百年構想リーグEAST-B第10節が12日に開催され、松本山雅FCはホームでRB大宮アルディージャに4-1で勝利した。前節終了時点で2位の大宮と5位の松本が顔を合わせた一戦。先手を取ったのは松本だった。前半16分、FW村越凱光が左サイドから左足で意表を突いたミドルシュート。ワンバウンドしたボールがGKトム・グローバーの手を弾いてネットを揺らし、今季5