松本が大宮を相手に衝撃のゴールラッシュ! 直接CK弾で一時追いつかれるも突き放す
[4.12 J2・J3百年構想リーグEAST-B第10節 松本 4-1 大宮 サンアル]
J2・J3百年構想リーグEAST-B第10節が12日に開催され、松本山雅FCはホームでRB大宮アルディージャに4-1で勝利した。
前節終了時点で2位の大宮と5位の松本が顔を合わせた一戦。先手を取ったのは松本だった。
前半16分、FW村越凱光が左サイドから左足で意表を突いたミドルシュート。ワンバウンドしたボールがGKトム・グローバーの手を弾いてネットを揺らし、今季5ゴール目を挙げた。
対する大宮は前半40分に追いつく。右CKからキッカーのDF加藤聖が左足でインスイングのクロスを送ると、直接ゴールに吸い込まれ、今季加入後初得点となった。
しかし、松本がすぐに突き放す。前半42分、左サイドのMF樋口大輝が左足でクロスを入れ、MF安永玲央がヘッドで押し込んだ。
安永は今季2点目をマーク。前半アディショナルタイム4分には右サイドの安永が送ったパスが相手の間をすり抜け、中央のFW加藤拓己に届く。加藤は左足で冷静に流し込み、今季3ゴール目を記録した。
さらに後半12分、MF松村厳のミドルシュートがGKトム・グローバーに防がれ、こぼれ球に加藤が反応。右足で豪快に蹴り込み、今季得点数を4に伸ばした。
そのまま松本が4-1で終え、2試合ぶりの白星。大宮は今季ワーストの4失点を喫し、2戦ぶりの黒星となった。
J2・J3百年構想リーグEAST-B第10節が12日に開催され、松本山雅FCはホームでRB大宮アルディージャに4-1で勝利した。
前節終了時点で2位の大宮と5位の松本が顔を合わせた一戦。先手を取ったのは松本だった。
前半16分、FW村越凱光が左サイドから左足で意表を突いたミドルシュート。ワンバウンドしたボールがGKトム・グローバーの手を弾いてネットを揺らし、今季5ゴール目を挙げた。
しかし、松本がすぐに突き放す。前半42分、左サイドのMF樋口大輝が左足でクロスを入れ、MF安永玲央がヘッドで押し込んだ。
安永は今季2点目をマーク。前半アディショナルタイム4分には右サイドの安永が送ったパスが相手の間をすり抜け、中央のFW加藤拓己に届く。加藤は左足で冷静に流し込み、今季3ゴール目を記録した。
さらに後半12分、MF松村厳のミドルシュートがGKトム・グローバーに防がれ、こぼれ球に加藤が反応。右足で豪快に蹴り込み、今季得点数を4に伸ばした。
そのまま松本が4-1で終え、2試合ぶりの白星。大宮は今季ワーストの4失点を喫し、2戦ぶりの黒星となった。