■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（12日／マリンメッセ福岡）休憩時間にRIZINスーパーアトム級王者の伊澤星花（28）がケージに上がり、第1子の妊娠と2022年4月から4年間保持し続けたベルトの返上を報告した。【画像】伊澤星花の夫で格闘家のCORO榊原信行CEOに呼び込まれた伊澤は「この決断は悔しくて悲しくて、離れちゃう実感が湧いてないんですけど、今は新しい命を育てることに専念したい」と母になる