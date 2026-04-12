【RIZIN】“絶対女王”伊澤星花、第1子妊娠を発表 4年間保持し続けたベルトは返上「新しい命を育てることに専念したい」
■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』
（12日／マリンメッセ福岡）
休憩時間にRIZINスーパーアトム級王者の伊澤星花（28）がケージに上がり、第1子の妊娠と2022年4月から4年間保持し続けたベルトの返上を報告した。
【画像】伊澤星花の夫で格闘家のCORO
榊原信行CEOに呼び込まれた伊澤は「この決断は悔しくて悲しくて、離れちゃう実感が湧いてないんですけど、今は新しい命を育てることに専念したい」と母になる心境を明かした。
そして「次にこのベルトが誰の手に渡ったとしても、仮のチャンピオンだと思います。最短でこの舞台に戻ってきたいと思いますので、榊原さん、復帰戦はタイトルマッチでお願いします」と意欲を語った。
伊澤は幼少期からレスリングや柔道で実績をあげ、東京学芸大学大学院に進学した2020年からMMAデビュー。プロ3戦目でDEEPのベルトを獲得すると、21年大みそかにRIZIN初参戦し女王の浜崎朱加に2RでTKOの番狂わせを起こすと、22年4月の再戦で王座奪取した。
その後も圧倒的な強さで防衛を重ね、昨年大みそかにはRENAとの因縁の試合にも勝利。現在まで18戦無敗というパーフェクトレコードを誇る“絶対女王”として君臨してきた。自身のジム『Roys Gym』をオープンし、後輩の育成を行うなど女子格闘技界の将来に向けても動いている。
プライベートでは23年9月に格闘家のCORO（37）と結婚し、夫婦生活をYouTubeで発信してきた。テレビ番組『水曜日のダウンタウン』や『明鏡止水』などにも出演し、RIZINの顔としても活躍している。
●伊澤星花コメント
こんにちは、伊澤星花です。
このたび、COROさんとの間に新しい命を授かることができました。
（声援を受けて）ありがとうございます。
なので、このRIZINスーパーアトム級のベルトを一度返上させていただきます。
このベルトといっしょに自分も成長してきたので、この決断は本当に自分自身も悔しくて悲しくて、まだ（ベルトと）離れちゃう実感はわいてないんですけど。
今は自分の中にいるこの新しい命を育てることに専念したいと思っています。
ただ、自分はこのままでは終わらないので、次にこのベルトが誰の手に渡ったとしても、自分がいない間の仮のチャンピオンだと思います。
自分は子育ても格闘技も両立して最短でこの舞台に戻ってきたいと思いますので、榊原さん、戻ってきたときはタイトルマッチでお願いします。
（12日／マリンメッセ福岡）
休憩時間にRIZINスーパーアトム級王者の伊澤星花（28）がケージに上がり、第1子の妊娠と2022年4月から4年間保持し続けたベルトの返上を報告した。
【画像】伊澤星花の夫で格闘家のCORO
榊原信行CEOに呼び込まれた伊澤は「この決断は悔しくて悲しくて、離れちゃう実感が湧いてないんですけど、今は新しい命を育てることに専念したい」と母になる心境を明かした。
伊澤は幼少期からレスリングや柔道で実績をあげ、東京学芸大学大学院に進学した2020年からMMAデビュー。プロ3戦目でDEEPのベルトを獲得すると、21年大みそかにRIZIN初参戦し女王の浜崎朱加に2RでTKOの番狂わせを起こすと、22年4月の再戦で王座奪取した。
その後も圧倒的な強さで防衛を重ね、昨年大みそかにはRENAとの因縁の試合にも勝利。現在まで18戦無敗というパーフェクトレコードを誇る“絶対女王”として君臨してきた。自身のジム『Roys Gym』をオープンし、後輩の育成を行うなど女子格闘技界の将来に向けても動いている。
プライベートでは23年9月に格闘家のCORO（37）と結婚し、夫婦生活をYouTubeで発信してきた。テレビ番組『水曜日のダウンタウン』や『明鏡止水』などにも出演し、RIZINの顔としても活躍している。
●伊澤星花コメント
こんにちは、伊澤星花です。
このたび、COROさんとの間に新しい命を授かることができました。
（声援を受けて）ありがとうございます。
なので、このRIZINスーパーアトム級のベルトを一度返上させていただきます。
このベルトといっしょに自分も成長してきたので、この決断は本当に自分自身も悔しくて悲しくて、まだ（ベルトと）離れちゃう実感はわいてないんですけど。
今は自分の中にいるこの新しい命を育てることに専念したいと思っています。
ただ、自分はこのままでは終わらないので、次にこのベルトが誰の手に渡ったとしても、自分がいない間の仮のチャンピオンだと思います。
自分は子育ても格闘技も両立して最短でこの舞台に戻ってきたいと思いますので、榊原さん、戻ってきたときはタイトルマッチでお願いします。