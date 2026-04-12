新潟県の旧巻町（現新潟市）で親しまれた郷土玩具「鯛車」の文化を取り戻そうと活動する野口基幸さん＝2026年3月1日、新潟市竹と和紙でできたタイに明かりをともす、新潟県の旧巻町（現新潟市）で親しまれた郷土玩具「鯛車」の文化を取り戻そうと、同市の会社員野口基幸さん（44）が活動を続けている。2005年から開いている制作教室は、国内外に広がり、これまでに約1500台が完成。かつて使っていた地域の全世帯分を作り「町が明