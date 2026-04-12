第2打席では投前内野安打と華麗なスライディングを披露【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回に4号先頭打者弾を放ち、第2打席では内野安打を記録して逆転勝ちに貢献した。地元放送局「スポーツネットLA」の解説陣は、ゴルフのマスターズに例えながら両方のプレーを大絶賛した。初