ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地ドジャースタジアムでレンジャーズと対戦し、6－3で勝利。今季11勝目を挙げた。先頭打者弾を放った大谷翔平投手をはじめ、投打がかみ合っての勝利をMLB公式サイトが振り返っている。 ■カード3戦目は佐々木が先発へ 前日にメジャー最速でシーズン10勝目を挙げるなど、3年連続世界一に向けて順調なスタートを切っている2026年のドジ