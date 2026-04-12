半年前は１年生チームを主戦場とし、１か月前はBチームの一員として県リーグ１部でプレーしていた。Aチームデビューは先週行なわれたU-18高円宮杯プリンスリーグ関東２部の開幕戦。驚くべきスピードで成長を続けるストライカー、大島羚音（２年）が矢板中央高を勝利に導いた。４月11日に行なわれたプリンスリーグ関東２部の第２節。西武台高との一戦で大島は、初戦に続いてベンチからのスタートとなったが、エースストライカー