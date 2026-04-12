「代表に選ばれた時は本当に悔しかった」兄は鹿島ユースの注目株。新人戦メンバー外→Aチームで即結果、急成長中の矢板中央FW大島羚音が“身近な存在”から受ける刺激
半年前は１年生チームを主戦場とし、１か月前はBチームの一員として県リーグ１部でプレーしていた。Aチームデビューは先週行なわれたU-18高円宮杯プリンスリーグ関東２部の開幕戦。驚くべきスピードで成長を続けるストライカー、大島羚音（２年）が矢板中央高を勝利に導いた。
４月11日に行なわれたプリンスリーグ関東２部の第２節。西武台高との一戦で大島は、初戦に続いてベンチからのスタートとなったが、エースストライカーのFW竹内麻廷有主（３年）が負傷したことで後半開始からピッチに立った。
４−２−３−１の最前線に入ると、184センチの高さを活かしたポストワークと献身的な守備で精力的にプレー。そして、１−０とリードして迎えた64分にチャンスを迎える。ボランチのMF金子海聖（３年）からフィードを受けると、相手の背後を取ってゴール前にボールを運んだ。相手DFをうまく外してGKと１対１に持ち込み、最後はバランスを崩されながらも左足でシュートを流し込んだ。
「自分が逆サイドでフリーだったので、これは決められるなと思った」と試合後に笑顔でゴールシーンを振り返った大島。このゴールをきっかけに勢いに乗ったチームはさらに２点を追加し、終わってみれば４−０の快勝で今季初勝利を手にした。
エースの負傷という緊急事態に見事な活躍を見せた背番号24。開幕戦に続くゴールで自信を深めつつあるが、実は新チーム発足当初はBチームでプレーしていた。
１月中旬にスタートした県新人戦はメンバー外で、フェスティバルにも参加していない。しかし、３月の１週目に開幕した県リーグ１部に参戦していたBチームでゴールを重ね、その姿を見た郄橋健二監督が開幕直前にAチームへ抜擢。その結果、先週の桐光学園戦（１−１）ではデビュー戦でいきなりセットプレーから先制点を挙げる活躍を見せ、この日もメンバー入りを果たして起用に応えた。
中学時代は足もとの技術育成に定評があるVIVAIO船橋でプレーしていたが、強豪校から声が掛かることはなかった。そこで自ら志願して、矢板中央の練習に参加。入学が決まったものの、昨年は１年生チームに籍を置き、最後までAチームから声がかからなかった。
それでも腐らずに毎日の自主練習を欠かさず、苦手だった対人プレーやシュート練習を中心に取り組み、地道に積み重ねてきた。
しかし、現状では２ゴールを挙げただけで、絶対的な存在になったわけではない。満足するには早く、これから始まるインターハイ予選を見据えれば、さらなる成長が求められる。
本人も自身の現在地を把握しており、今の自分に納得しているわけではない。身近な存在に鹿島ユースでプレーする１歳上の兄・琉空がいるからだ。世代別代表にも何度か招集されている注目選手で、比べれば自分の活躍はまだまだ。「VIVAIO船橋から鹿島ユースに入った時は焦ったりしなかったけど、代表に選ばれた時は本当に悔しかった」というように、兄の活躍が自分の成長を支えるエネルギーになっている。
結果を残し続ければ、兄の背中が見えてくるのは間違いない。もちろんまだ課題もあり荒削りだが、コツコツと努力を続けるストライカーの今後に注目だ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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４月11日に行なわれたプリンスリーグ関東２部の第２節。西武台高との一戦で大島は、初戦に続いてベンチからのスタートとなったが、エースストライカーのFW竹内麻廷有主（３年）が負傷したことで後半開始からピッチに立った。
「自分が逆サイドでフリーだったので、これは決められるなと思った」と試合後に笑顔でゴールシーンを振り返った大島。このゴールをきっかけに勢いに乗ったチームはさらに２点を追加し、終わってみれば４−０の快勝で今季初勝利を手にした。
エースの負傷という緊急事態に見事な活躍を見せた背番号24。開幕戦に続くゴールで自信を深めつつあるが、実は新チーム発足当初はBチームでプレーしていた。
１月中旬にスタートした県新人戦はメンバー外で、フェスティバルにも参加していない。しかし、３月の１週目に開幕した県リーグ１部に参戦していたBチームでゴールを重ね、その姿を見た郄橋健二監督が開幕直前にAチームへ抜擢。その結果、先週の桐光学園戦（１−１）ではデビュー戦でいきなりセットプレーから先制点を挙げる活躍を見せ、この日もメンバー入りを果たして起用に応えた。
中学時代は足もとの技術育成に定評があるVIVAIO船橋でプレーしていたが、強豪校から声が掛かることはなかった。そこで自ら志願して、矢板中央の練習に参加。入学が決まったものの、昨年は１年生チームに籍を置き、最後までAチームから声がかからなかった。
それでも腐らずに毎日の自主練習を欠かさず、苦手だった対人プレーやシュート練習を中心に取り組み、地道に積み重ねてきた。
しかし、現状では２ゴールを挙げただけで、絶対的な存在になったわけではない。満足するには早く、これから始まるインターハイ予選を見据えれば、さらなる成長が求められる。
本人も自身の現在地を把握しており、今の自分に納得しているわけではない。身近な存在に鹿島ユースでプレーする１歳上の兄・琉空がいるからだ。世代別代表にも何度か招集されている注目選手で、比べれば自分の活躍はまだまだ。「VIVAIO船橋から鹿島ユースに入った時は焦ったりしなかったけど、代表に選ばれた時は本当に悔しかった」というように、兄の活躍が自分の成長を支えるエネルギーになっている。
結果を残し続ければ、兄の背中が見えてくるのは間違いない。もちろんまだ課題もあり荒削りだが、コツコツと努力を続けるストライカーの今後に注目だ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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