道内は、この先一週間のうちには桜前線も上陸し、一気に春めいてくる見込みです。今日12日(日)にかけて道内は暴風が吹いたり、雪の降った所もありましたが、明日13日(月)以降は晴れる日が多くなるでしょう。気温も上がって、もうまもなく道南から桜が開花する見込みです。札幌でも19日(日)頃には桜開花となるでしょう。なお、桜開花とほぼ同時にシラカバの花粉の飛散も始まりそうです。シラカバ花粉症の方は注意して下さい。明日13