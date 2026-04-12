長嶋一茂（60）が日本テレビ系「一茂×かまいたちのゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。ロケ中にサイングッズの値段についてコメントした。一茂は、見ず知らずのファンからトレーディングカードの入った郵便物が自宅に届いて、サインを求められたことについて語った。かまいたち濱家隆一が「そういえば、一茂さんのサイン色紙が売ってたもんね」と山内健司に聞いた。山内は「一茂さんのサイン色紙がノミ市みたいなので1500円で売