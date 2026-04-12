１２日に都内で行われた自民党党大会にミュージシャンの世良公則がサプライズ登場した。司会者から「自民党と同じ昭和３０年生まれ、ロックミュージシャンの世良公則さんです」と紹介され、登壇した世良は「ご紹介にあったように１９５５年、昭和３０年の生まれです。御党と同い年です」と挨拶した。そのうえで「最近、成長しない３０年、失われた３０年という声も聞きます。今の若者たち、そしてこの国のために頑張っている