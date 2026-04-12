１２日に都内で行われた自民党党大会にミュージシャンの世良公則がサプライズ登場した。

司会者から「自民党と同じ昭和３０年生まれ、ロックミュージシャンの世良公則さんです」と紹介され、登壇した世良は「ご紹介にあったように１９５５年、昭和３０年の生まれです。御党と同い年です」と挨拶した。

そのうえで「最近、成長しない３０年、失われた３０年という声も聞きます。今の若者たち、そしてこの国のために頑張っている現役世代の皆さんがこの失われたと言われる３０年の中で私のように自由に平和で、安心でそんな社会の中で夢を見て将来を目指すことが本当にできているんでしょうか？ 先の選挙で多くの国民の付託を受けた御党だからこそ、これからの３０年、全世代全国民が顔を上げて胸を張って、明日を夢見て歩き続けることができる。今日は陳情に参りました」と訴えた。

「私はミュージシャンなのでしゃべることよりも歌うことが得意なんです」と笑わせ、ギターを手に１曲を披露。続けて「絶対にやっておかないといけない曲があるのを思い出しました。政治と同じです。ここだというタイミングで行動、発言をお願いしますね」と２曲目に「燃えろいい女」を演奏。「燃えろいい女〜燃えろナツコ〜」の歌詞を「燃えろいい女〜燃えろサナエ〜」と変更し、場内を盛り上げた。

歌い終えた世良は「以上で私の陳情は終わります」と笑わせ、高市早苗首相の挨拶につなげた。

世良は昨年の参院選大阪選挙区に無所属で出馬し、落選していた。