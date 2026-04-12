チューリップ賞3着のアランカール（c）SANKEI 4月12日に阪神競馬場で行われる、春の牝馬クラシック開幕戦・第86回桜花賞＜GI 3歳オープン（国際）牝（指定）定量コース：1,600m（芝・右 外）＞は昨年に引き続き、今年の桜花賞も混戦模様を呈している。 【予想配信】牝馬三冠クラシック第1弾「桜花賞」をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！冨田有紀＆三嶋まりえ もう負けられない.....