【桜花賞】世代屈指の素質馬アランカール オークス馬の母シンハライトとのクラシック親娘制覇へ



チューリップ賞3着のアランカール（c）SANKEI

4月12日に阪神競馬場で行われる、春の牝馬クラシック開幕戦・第86回桜花賞＜GI 3歳オープン（国際）牝（指定）定量コース：1,600m（芝・右 外）＞は昨年に引き続き、今年の桜花賞も混戦模様を呈している。

【予想配信】牝馬三冠クラシック第1弾「桜花賞」をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！冨田有紀＆三嶋まりえ

もう負けられない......

レース前からそんな闘志を感じるのが、この世代屈指の素質馬アランカール（牝3 騎乗=武豊騎手 父エピファネイア）だ。

オークス馬シンハライトを母に持ち、デビュー前から期待値の高かった彼女は430キロ前後の小さな馬体で弾むようなフットワークを見せて、福島で行われたデビュー戦を快勝すると、2戦目の野路菊Sで彼女は圧倒的なパフォーマンスを見せた。

スタートこそ、デビュー戦に続いて出遅れてしまい後方からのレースとなったが、逃げたスウィッチインラヴのスローな流れにもしっかりと折り合って脚を溜めると、直線では外から猛追。

前を行く馬たちをごぼう抜きにして、最後まで踏ん張ったスウィッチインラヴに3馬身半もの差を付けて圧勝。これが決め手となり、阪神JFでは1番人気に支持された。

しかし、阪神JFは好スタートを決めるも後方で脚を溜めようと下げてしまい、3角ではなんと18番手。そこから猛然と追い上げていったが5着に食い込むのが精いっぱいだった。

桜花賞へのリベンジに向けて、鞍上に武豊を迎えて挑んだのがチューリップ賞。

ここでも出足が付かずに後方からのレースとなり、上がり最速の33秒0を記録するも3着まで。消化不良のような2戦となってしまった。

母とのクラシック親娘制覇に向けて、もう負けは許されない一戦。

野路菊Sの走りを思い出せれば全馬をごぼう抜きにするくらいの力はあるだけに力のすべてを出し切れるかがカギになりそうだ。

【有馬記念】「タバルへの声援が嬉しかった」メイショウタバルを生んだ母馬と北海道で暮らす女性の思い

【思い出に残る有馬記念】ディープインパクト あまりに見事な、完璧すぎるラストラン

【思い出に残る有馬記念】ドウデュース 武豊を愛し、武豊に愛されたヒーロー