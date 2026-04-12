12日の阪神9R・忘れな草賞（芝2000メートル）は7番人気のジュウリョクピエロ（牝3＝寺島、父オルフェーヴル）が最後方14番手から進めて、差し切りVを飾った。勝ち時計は1分59秒1。今村は「懸念材料が多くてどうやってゲート裏に行けるかと思ったんですけど、厩舎の方がいろいろ努力してくださって、馬も賢いですし、ここは無駄に力を使わなくていいと思ってくれて、レースに温存してくれました。リズム良く馬の力を信じた分、