[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](白波スタ)※14:00開始主審:菊池俊吾<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 21 川上康平DF 3 杉井颯DF 5 山田裕翔DF 35 江川慶城DF 44 青木義孝MF 2 嵯峨理久MF 11 福田望久斗MF 14 吉尾虹樹MF 19 稲葉修土FW 9 有田稜FW 18 河村慶人控えGK 73 熊倉匠DF 16 村松航太DF 26 川島功奨MF 7 千布一輝MF 8 藤村慶太MF 20 圓道将良FW 10 武星弥FW 36 米澤令衣FW 55 中山桂吾監督村主