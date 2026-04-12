鹿児島vs鳥取 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](白波スタ)
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 26 川島功奨
MF 7 千布一輝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 8 東條敦輝
MF 10 三木直土
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
MF 34 鄭翔英
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 14 河村匠
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 16 田制裕作
MF 27 本保奏希
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 26 川島功奨
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 8 東條敦輝
MF 10 三木直土
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
MF 34 鄭翔英
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 14 河村匠
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 16 田制裕作
MF 27 本保奏希
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎