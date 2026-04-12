[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](白波スタ)

※14:00開始

主審:菊池俊吾

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 35 江川慶城

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

FW 9 有田稜

FW 18 河村慶人

控え

GK 73 熊倉匠

DF 16 村松航太

DF 26 川島功奨

MF 7 千布一輝

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

FW 55 中山桂吾

監督

村主博正

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

MF 8 東條敦輝

MF 10 三木直土

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 32 高柳郁弥

MF 34 鄭翔英

FW 24 星景虎

控え

GK 1 寺沢優太

DF 14 河村匠

DF 55 大嶋春樹

MF 7 小澤秀充

MF 16 田制裕作

MF 27 本保奏希

FW 72 チャ・ウォンジュン

監督

林健太郎