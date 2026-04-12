歌手マドンナが、ニューアルバムへのブリトニー・スピアーズの参加を熱望していると言われている。 【写真】えっホントにやっちゃった！MTVでの衝撃シーン 2人は2003年のブリトニーの楽曲「Me Against the Music」でコラボしたことがある。同年に行われたMTVビデオ・ミュージック・アワードのパフォーマンス中にキスを披露したことでも話題となった。マドンナは2019年の「