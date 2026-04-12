現地４月11日に開催されたエールディビジ30節で、冨安健洋と板倉混が所属するアヤックスが敵地でヘラクレスと対戦。３−０で快勝した。この試合で、板倉が１月24日のフォレンダム戦以来となる戦列復帰を果たして先発したなか、３月22日のフェイエノール戦で負傷して以降、欠場していた冨安もピッチに帰ってきた。66分に板倉と代わって投入されるも、79分にペナルティエリア手前で自身の背後に抜け出した相手のユニホームを引